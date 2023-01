Anche Serena Bortone, durante Oggi è un altro giorno in onda su Rai1, ha voluto dedicare una lunga parentesi alla morte prematura di Gianluca Vialli, ex calciatore scomparso per via di un tumore al pancreas.

Come sta Mancini dopo la morte di Gianluca Vialli? Parla Zazzaroni

Serena Bortone ha ospitato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e giudice di Ballando con le stelle, per parlare di Gianluca Vialli, suo amico da quasi 40 anni:

9 anni di conoscenza, non ce la faccio. Mi disse: “Voi giornalisti mi descrivete come una persona più intelligente di quello che sono”. Era un ragazzo bulimico di vita. Ha avuto una grande vita fino a 5 anni fa, quando è cominciata questa brutta storia. Era riservatissimo, davvero riservatissimo, sono convinto che non sia contento del fatto che parliamo di lui. Negli ultimi giorni a Londra lui sapeva che sarebbe finita, ha chiamato tutti gli amici per l’ultimo saluto.

Zazzaroni ha anche svelato come sta Roberto Mancini, CT della Nazionale di Calcio Italiana e grandissimo amico di Vialli: