La morte di Gianluca Vialli ha sconvolto tutti. L’ex calciatore si è spento prematuramente all’età di 58 anni dopo aver lottato, per anni, contro un tumore al pancreas. Tra coloro che si sono mostrati molto addolorati compare anche Fedez.

Federico, tramite una serie di Instagram Stories che troverete a seguire, ha mostrato molto dispiacere per la dipartita di Vialli, parlando molto positivamente di lui:

Purtroppo ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli. Faccio questo video per ricordarlo perché, pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile: abbiamo subito tutti i due lo stesso intervento per due patologie diverse.

Successivamente Fedez è nuovamente intervenuto dopo essere stato attaccato da una giornalista.

Serena Doe (che spesso si è trovata contro il pensiero di Federico), ha scritto su Instagram:

Il cantante, visibilmente amareggiato, ha aggiunto:

Questa è la stessa giornalista che tempo fa aveva sostenuto che io fossi guarito in tre giorni dal tumore al pancreas. Ma dico, davanti a un pensiero di un lutto e di una persona che mi ha aiutato, almeno innanzi a questo non si potrebbe tacere? No, non è possibile? Vabbè.

Di fronte a questi guru dei social che ti vogliono insegnare come stare al mondo, non si può nemmeno più ricordare una persona che è morta oggi e ti ha dato una mano quando ti hanno trovato un tumore raro al pancreas. Allora non si può più fare un ca**o. E se per trainare, con l’onda della mediaticità, un podcast dite che io ho detto che dovevo fare un selfie col morto vuol dire che siete in cattiva fede voi e che fate schifo più di me.