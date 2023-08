Angus Cloud, l’attore della serie tv Euphoria, è morto ieri 31 luglio 2023 a soli 25 anni. Star della serie al fianco di Zendaya nella quale interpretava il ruolo dello spacciatore Fezco, Angus è stato rinvenuto senza vita nella casa di famiglia ad Oakland. Ma com’è morto?

Al momento le cause ufficiali del decesso non sono state dichiarate. Appena una settimana fa l’attore aveva perso il padre con il quale aveva un rapporto molto stretto. La notizia della morte di Angus Cloud è stata diffusa dalla famiglia con una nota:

È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano oggi. Come artista, come amico, come fratello e come figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi.

La battaglia che trapela da queste parole della famiglia fa riferimento a quella contro la depressione di cui l’attore soffriva e della quale aveva parlato anche in passato, affrontando la sua lotta contro le malattie mentali. E’ quanto emerge dal comunicato della famiglia:

Si era aperto sulla battaglia con la sua salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterla da soli in silenzio.

Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa devastante perdita.