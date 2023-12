Ciao Darwin 9, Influencer vs Lavoratori: squadre, prove e Madre Natura, terza puntata 8 dicembre

Nell’arena di Ciao Darwin 9, quando le lancette dell’orologio segneranno le 21.35 su Canale 5, due squadre si scontreranno in un duello epico: gli Influencer contro i Lavoratori. Un confronto che promette scintille, perché quando si parla di lavoro, non ci sono mezze misure. Ma chi sono i veri lavoratori? Quelli che battono il punto o quelli la cui professione rimane un mistero? A guidare le due squadre in battaglia ci saranno due valorose donne, Soleil Sorge e Cristina Quaranta.

Ciao Darwin 9, Influencer vs Lavoratori: la terza puntata

Sorge, l’ambasciatrice degli Influencer, e Quaranta, la guida dei Lavoratori, promettono uno scontro interessante, alimentato dai possibili scambi di battute tra le due, già note per i loro dibattiti al Grande Fratello VIP 6 e 7.

Sorge è salita alla ribalta grazie a un presunto triangolo amoroso con Alex Belli e la moglie Delia Duran, una soap opera servita dal GF che si è conclusa subito dopo la fine del reality.

Quaranta ha partecipato all’edizione successiva del programma, una stagione famosa per le polemiche, gli scontri e le accuse di bullismo che hanno portato a un cambio di direzione. Nonostante il suo carattere forte, ha lasciato la Casa dopo circa un mese.

Uno dei punti di forza di Ciao Darwin 9 è l’indissolubile legame tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Non mancano poi le varie prove della trasmissione: “A spasso nel tempo”, che trasporta i concorrenti in diverse epoche storiche o aree geografiche specifiche, la “prova di coraggio”, il “faccia a faccia”, il Genodrome (del tutto rinnovato), il momento del dibattito tra i due schieramenti, e il gioco finale con il quiz mozzafiato dei “cilindroni”.

E poi Madre Natura, vera “attrazione” di ogni appuntamento e oggetto di dibattito. Chi sarà la nuova bellezza depositaria del meccanismo della casualità?