Chi è Michela Murgia e perché tutti parlano di lei oggi? La famosa scrittrice, drammaturga e critica letteraria ha confidato, intervistata dal Corriere della Sera, di avere un tumore al rene al quarto stadio: “Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci”.

Chi è Michela Murgia? Per tutti coloro che conoscono poco la famosa scrittrice, ecco un approfondito focus sul suo lavoro. La critica letteraria è nata a Cabras il 3 giugno del 1972 ed ha 50 anni.

La Murgia è stata sposata con Manuel Persico e non ha figli.

Il suo primo matrimonio è durato 4 anni.

Per quanto riguarda il suo percorso di studi, ha frequentato l’istituto Lorenzo Mossa di Oristano e poi l’istituto di Scienze Religiose della Diocesi di Oristano.

Michela Murgia nel 2014 ha fatto i conti con un tumore al polmone che ha preso in tempo ed ha curato ottenendo ottimi risultati.

Oggi, nel 2023, la scrittrice intervistata dal Corriere della sera ha svelato di avere un carcinoma renale al quarto stadio e le rimangono alcuni mesi di vita:

Il cancro è una malattia molto gentile. Può crescere per anni senza farsene accorgere. In particolare sul rene, un organo che ha tanto spazio attorno. Non è una cosa che ho; è una cosa che sono. È un complice della mia complessità, non un nemico da distruggere. Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa. Il tumore è uno dei prezzi che puoi pagare per essere speciale.