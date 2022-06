Lulù Selassiè ieri ha festeggiato 24 anni al fianco delle sorelle e gli affetti più cari, tra cui alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. La fairy è stata letteralmente “sommersa” dall’amore dei fan che le hanno fatto recapitare fiori, messaggi e auguri.

Al compleanno di Lulù Selassiè, così come svelato dal post di Chi Magazine, erano presenti Giacomo Urtis e Giucas Casella. Tanti ex volti del Grande Fratello Vip però, ci hanno tenuto a farle gli auguri tramite social.

La princess ha voluto ringraziare gli estimatori anche con un lungo post condiviso su Instagram:

Happy Birthday to me! E non sarebbe stato lo stesso senza, i vostri fiori, le vostre torte, i regali inaspettati, le sorprese, i cuori reali e virtuali, l’affetto di un abbraccio e di un messaggio, e le persone che sanno e vogliono esserci. Tanto io resto sempre la vostra piccola fatina. Grazie mille x tutto ciò che fate per me ogni giorno, da sempre e per sempre. VI AMO.

E grazie alle persone che hanno organizzato questa bellissima sorpresa per me, e a chi è venuto semplicemente per passare il giorno del mio compleanno insieme a me e scambiarsi sorrisi e risate, mi avete riempito il cuore di amore e calore umano. Love, your.