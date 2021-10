Chef ucciso in Sardegna. La notizia choc riguarda un ex concorrente di 4 Ristoranti, il reality di Sky condotto da Alessandro Borghese. Alessio Madeddu, 51 anni, è stato trovato morto questa mattina davanti al suo locale “Sabor e Mari” a Porto Baudello. Lo chef aveva partecipato ad una puntata dello show in onda nel luglio 2018. Successivamente aveva avuto diversi problemi con la giustizia.

Alessio Madeddu, chef ucciso a colpi di accetta: partecipò a 4 Ristoranti

Si tratterebbe di un efferato omicidio quello a scapito dello chef Alessio Madeddu, noto per aver partecipato alla trasmissione di Alessandro Borghese. Stando alle prime indiscrezioni riferite da Fanpage, pare che il cuoco sia stato colpito ripetutamente da un’arma da taglio. Un’accetta, secondo quanto precisato da Unione Sarda.

Madeddu si era fatto notare grazie al reality trasmesso da Sky ed al quale partecipò nel 2018. Il suo ristorante era stato selezionato dalla redazione del reality di Alessandro Borghese per partecipare alla sfida sul “Migliore ristorante da vacanza in Sardegna”. La puntata fu poi riproposta anche in chiaro su TV8.

Dopo la sua apparizione televisiva, lo chef aveva continuato a far parlare di sé per via di alcuni problemi con la giustizia. L’uomo aveva aggredito due carabinieri ed aveva ribaltato la loro auto con una ruspa dopo che i militari gli avevano chiesto di sottoporsi all’alcol test.

Lo scorso marzo era stato condannato a 6 anni e 8 mesi per tentato omicidio. Dopo 5 mesi in carcere era riuscito ad avere i domiciliari.

Sul suo delitto sono in corso le indagini da parte della procura di Cagliari.