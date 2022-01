La seconda storia raccontata a C’è posta per te, nella puntata di oggi 8 gennaio 2022 che inaugura la 25esima edizione, vede protagonista Giovanni, giovane di Napoli. Il ragazzo da oltre 5 mesi non può fare ritorno nella sua città e nel suo quartiere, dopo aver fatto un errore gravissimo, ovvero aver tradito la moglie Alessia con una parente.

C’è Posta per Te: la storia di Giovanni e Alessia

Dopo 14 anni di convivenza, il 28 agosto 2020 Giovanni e Alessia si sposano. Dopo poco lei ha un aborto spontaneo e perdono il loro bambino. Nel frattempo scatta qualcosa tra lui e una parente e tradisce la moglie.

L’altra donna le chiede sempre di più fino addirittura un figlio. La moglie si accorge che qualcosa non va e gli chiede di finirla subito. Lui capisce che non riesce ad uscirne da solo, prende una scheda telefonica e manda un messaggio anonimo al fidanzato di lei nel quale lo mette in guardia sul comportamento della fidanzata. Per dargli le prove, manda delle foto che a sua volta aveva ricevuto dalla ragazza. Successivamente rivela tutto alla parente, che sviene. Il padre di lei guardando il cellulare della figlia scopre tutte le chat tra Giovanni e la figlia e una volta sotto casa sua, lo fa scendere e lo picchia. Per paura che la moglie lo venga a sapere partono fuori Napoli per una settimana.

Alla fine decide di dire tutto alla moglie che lo caccia di casa.

Questi si sposano in mezzo ad una pandemia, meno di 1 anno e mezzo fa e lui, tra un lockdown e un altro, riesce pure a tradirla con una parente, UNA PARENTE.

Non sei solo stronzo, sei pure scemo.#CePostaPerTe pic.twitter.com/wNxATNCbup — So Chiara! (@IamChiaraTat) January 8, 2022

L’invito a C’è posta per te è rivolto ad Alessia e Gennaro, moglie e suocero. Entrambi decidono di ascoltare le sue parole:

Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. So che non ti fidi più di me e farò di tutto per farti capire di essere pentito. ho distrutto il nostro matrimonio e la colpa è solo mia. so che non ti ho fatto sentire amata fome dovevi e questa cosa mi uccide dentro. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre. Mi manchi, mi manca tutto di te …] sono un vigliacco perdonami! Ti amo.

Alessia ha spiegato a Maria De Filippi tutte le mancanze del marito, aggiungendo: “Apprezzo il coraggio…”. “Essendo nell’ambito familiare, è questo che non ammetto, mi sembra abbastanza grave”, ha aggiunto il padre di Alessia rispetto al tradimento, mentre per la figlia la gravità è identica.

Alessia ha tentato di capire cosa provasse davvero per l’altra: “Ma ce l’aveva d’oro?”. Alla fine Maria ha domandato: “Ma era per sess*?”, lui prima ha risposto di sì, poi ha negato. “E ora si tiene quello”, ha aggiunto la moglie che ha svelato “è sua cugina”.

Cosa prova oggi per lui? “Il sentimento non finisce dopo 3 mesi ma aumento quello per me stessa, ma io non me lo merito”. Nonostante tutto, non si fida più di lui. “Vorrei che lui crescesse”, ha chiosato, prima di decidere di chiudere la busta nonostante le lacrime.

