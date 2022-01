Saranno Stefano De Martino e Paolo Bonolis gli ospiti illustri che apriranno la 25esima edizione di C’è posta per te, il people show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi ed in partenza nella prima serata di oggi, sabato 8 gennaio 2022. Con loro tornano protagonisti nella prima serata del sabato anche i sentimenti, le emozioni, le sorprese, i sorrisi ed i ricongiungimenti.

Alla vigilia della prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te, Corriere della Sera ripercorre i principali segreti legati alla trasmissione che prende il titolo del celebre film di Nora Ephron con Tom Hanks e Meg Ryan.

Ad esempio, sapevate che prima di poter ottenere il meritato successo, Maria De Filippi fu attanagliata dai dubbi? La stessa ha raccontato:

Partii per Milano per raccontare questo programma e lo raccontai a due persone. Mi dissero in assoluta buona fede: “Tu questo programma non sei in grado di farlo”. Ero a tal punto insicura dopo quello che era successo che tornai in aereo, mi fermai in aeroporto a Fiumicino seduta su una panchina per un’ora, con l’occhio sbarrato, decidendo di non fare C’è posta. Poi passarono un po’ di giorni e alla fine decisi di fare un numero zero, perché avevo paura. Lo guardai, registrammo e andammo in onda.