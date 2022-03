L’ultima puntata di C’è posta per te si è conclusa con una storia di tradimento ed una busta chiusa. E’ quella che ha visto come protagonisti Emanuele e Cristina, entrambi di Napoli. La donna ha scoperto di essere stata tradita con un’amica di famiglia, Jessica.

C’è posta per te e la storia di Emanuele e Cristina

Emanuele avrebbe deciso di contattare una sua vecchia fiamma, Jessica, su Facebook. Anche lei sposata, sarebbero diventati amici al punto da fare le presentazioni di coppia e trascorrere molto tempo insieme, tra cene e serate in compagnia.

Cristina, in preda ai sospetti, clona il Whatsapp del marito scoprendo alcuni messaggi che andavano ben oltre la semplice amicizia. Fa gli screen e pubblica tutto su Facebook, mettendo in guardia i propri contatti su Jessica.

Le conseguenze sono inevitabili: i due traditori vengono cacciati di casa dai rispettivi compagni. Emanuele ha chiamato C’è posta per te presentandosi con la madre, al fine di convincere Cristina a farlo tornare a casa da lei e dai figli. Clamoroso l’appello della madre dell’uomo che ha invocato il perdono della nuora, pregandola di non farlo soffrire (!).

Jessica ha messo da parte la rabbia ed in modo pacato ha fornito a Maria De Filippi tutte le motivazioni per le quali non può perdonarlo:

Cosa penso quando lo vedo? Sono vuota. […] Nella nostra storia ci sono stati più dolori che gioie, la vita ci ha messo a dura prova, ma siamo stati sempre uniti. Questa cosa, però, ci ha diviso. Ho puntato tutto su di lui, che mi conosceva da piccola. Se lo perdono, mi sentirei come se dicessi: “Tieni un altro proiettile, finora mi hai preso di striscio”. Io stavo dentro un magazzino, dovevo lavare i piatti in una bacinella e se non ha avuto pietà a farmi del male pur avendomi vista in quella condizione, allora lo rifarà.

Quindi la scelta di chiudere la busta, che non ha rappresentato un vero no definitivo:

Io sto acquisendo una tranquillità senza di lui e me la vorrei godere un altro po’. Ora come ora, non me la sento. Voglio chiudere la busta. Dimostramelo da lontano che sei cambiato.

