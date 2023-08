La vita privata di Toto Cutugno, il celebre cantante morto oggi a 80 anni, è stata caratterizzata da diversi momenti degni di nota: dalla morte della sorella al matrimonio con Carla, passando per la nascita del figlio Nico, nato da una relazione extraconiugale. Rispetto alla relazione con la moglie Carla, questa è nata e cresciuta all’ombra dei riflettori.

Moglie e figlio di Toto Cutugno, la morte della sorella

Toto Cutugno e Carla si sposarono nel 1971 e da allora vissero la loro relazione amorosa sempre nel massimo riserbo. In diverse occasioni però, fu proprio il cantante a parlare della moglie in alcune interviste, come quando nel 2018 svelò come la loro storia fosse sopravvissuta ad un tradimento.

Al quotidiano Corriere della Sera, Cutugno raccontò un aspetto inedito della sua vita: “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto”, disse. Da quel tradimento venne al mondo il solo figlio, Nico, che oggi ha 33 anni e che la moglie Carla lo convinse a riconoscere: “La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome”.

Parlando di Nico disse: “È uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare”. Nel 2019 ne parlò anche a Tv, Sorrisi e Canzoni, dove commentò il suo ruolo di padre:

Merito 10 in lealtà. A mio figlio Nico ho sempre insegnato a vivere così, senza mancare di rispetto a nessuno. Cosa mi ha insegnato lui? A essere sincero. Se mento Nico si arrabbia. Ma a me piacciono molto le bugie.

Sempre al Corriere Toto Cutugno raccontò infine anche un altro episodio drammatico della sua vita, ovvero la morte della sorellina di 7 anni:

Ho visto morire mia sorella Anna, la più grande, sotto i miei occhi, soffocata. Stava mangiando gli gnocchi e uno le andò di traverso. Aveva 7 anni, io 5.

Non solo: