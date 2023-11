Pupo, ex opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Antonella Elia, sconvolge gli estimatori del reality show per una rivelazione con protagonista il programma che lo aveva pagato per svolgere il ruolo di opinionista.

Pupo: “Mai visto il Grande Fratello, mi faceva cag*re!”

L’ho fatto per due anni l’opinionista del Grande fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del GF in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva cagare.

Queste le rivelazioni di Pupo intervistato da Repubblica.

Il cantante ha parlato anche della sua partecipazione a Sanremo 2010 con Emanuele Filiberto e il tenore Luca Canonici:

Scritta interamente da me, musica e parole. Diedi parte dei diritti del brano al principe Emanuele Filiberto per far diventare la canzone credibile, ma lui non c’entrava nulla: lo dico oggi per svincolarlo da tutte le responsabilità. Quel giorno ho goduto anche perché avevo previsto che la nostra canzone sarebbe stata eliminata la prima sera, ma poi sarebbe stata ripescata e infine avrebbe vinto il festival. Era un progetto nato a tavolino. Ma da lì a dire che era la canzone più brutta del secolo ce ne corre, vuol dire un attacco contro il principe, non solo contro di me. Quando la canto per gli italiani nel mondo, si commuovono. E poi, a dirla tutta, la canzone non solo è arrivata seconda ma aveva vinto il festival, sono io ad aver accettato il secondo posto. Prima della finale i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica, temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo.

Quell’anno il Festival è stato vinto da Valerio Scanu con “Per tutte le volte che…”.

Insomma, una canzone meglio dell’altra!