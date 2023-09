Belen Rodriguez assente a Stasera c’è Cattelan. La showgirl argentina sarebbe dovuta essere ospite nella prima puntata stagionale, ma qualcosa è andato storto. A svelare la verità è stato lo stesso padrone di casa, Alessandro Cattelan, proprio in apertura di programma.

Perché Belen Rodriguez ha disertato all’ultimo l’ospitata a Stasera c’è Cattelan? Finalmente la verità è stata raccontata da uno dei diretti interessati, Alessandro Cattelan, in attesa della versione – semmai dovesse esserci – della showgirl:

Stasera ci sarà l’artista che è stata la colonna sonora della nostra estate, Annalisa, e poi il rapper italiano in vetta a tutte le classifiche Tedua, poi torna la giornalista e reporter Cecilia Sala e ovviamente sarà qui con noi Belen! No, non c’è è andata via. In realtà non è nemmeno è venuta. Adesso vi svelo cosa è successo veramente.