Continua la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni? A quanto pare la risposta è sì. Secondo un insider di Deianira, la showgirl argentina si sarebbe recata al Pronto Soccorso perché il suo fidanzato non stava bene.

“Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni”, queste le parole dell’insider di Deianira che conferma anche di aver visto la foto della showgirl mentre si reca in ospedale.

Il matrimonio tra Belen e Stefano è davvero finito? E soprattutto, chi è entrato oggi nella vita dei due personaggi noti alle cronache rosa nostrane? Mentre la Rodriguez sembrerebbe frequentare l’imprenditore Elio Lorenzoni, Stefano si sarebbe consolato con un’altra bellezza mozzafiato.

A darne notizia è stato Fabrizio Corona, il quale oltre a confermare la crisi tra Belen e Stefano già annunciata un mese prima da Novella 2000, ha aggiunto un’altra notizia: “Stefano De Martino starebbe con Beatrice Vendramin, una sorta di Belen, più giovane, in versione bionda”.

Così scrive Roberto Alessi sul suo settimanale, aggiungendo ulteriori particolari sulla presunta nuova fiamma dell’ex ballerino di Amici:

Influencer (un milione di follower su Instagram), modella, attrice (Non dirlo al mio capo 2), già teen idol nella sitcom Disney Alex & Co., lavora da quando aveva 4 anni. Bea non è nuova a “storie famose”: è stata legata al rapper Fred De Palma e all’attore Giacomo Giorgio. Se fa parte, come Stefano, della categoria “o famoso o niente”, Stefano è l’ideale.