Belen Rodriguez, proprio in questi giorni, è stata lontana dai social facendo preoccupare i follower. La showgirl argentina, infatti, di solito è sempre molto attiva su Instagram ma, per un motivo preciso, ha preferito starne lontana per un po’ di tempo.

Belen Rodriguez svela perché è stata lontana dai social

Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto. Per questo sono scomparsa da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito… però vabbè, chi se ne frega. Sono contenta, molto contenta. Qua mi stanno preparando perché devo fare delle Stories e raccontarvi delle cose.

Belen Rodriguez sta per registrare le nuove puntate di Tu si que vales che vedremo dal mese di settembre come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Il gesto di Stefano De Martino

Proprio negli ultimi giorni si era parlato di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il motivo? Proprio l’assenza prolungata della showgirl argentina dai social che aveva fatto prontamente rumoreggiare. Questo piccolo dettaglio aveva portato a credere che ci potessero essere delle problematiche di coppia con il ritrovato marito.

Se Belen è più propensa a postare scatti ed in generale a parlare della sua sfera privata, Stefano ha sempre dimostrato di essere il più riservato della coppia. Tuttavia in questi giorni ha dato un segnale importante replicando agli ultimi gossip sul loro conto.

Attraverso il suo profilo Instagram, il conduttore ed ex ballerino ha postato una romanticissima foto della compagna con alle spalle un bellissimo tramonto.