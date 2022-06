Jessica Selassiè, ospite di Casa Chi insieme alle sue sorelle, ha parlato del legame speciale avuto con Barù ed ha raccontato come ha scoperto della sua nuova frequentazione con la modella Ludovica Perissinotto.

Io cerco quasi sempre di non buttarmi giù, anche se poi capita che crollo anche io perché sono umana. Chi ha seguito dentro la Casa ha visto che anche io avevo i miei sfoghi, per il momento sono infastidita, delusa, ma ecco… non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Quindi… ci sono rimasta sicuramente molto male di scoprire cose così tramite social. Però mi faccio forza col lavoro, i viaggi, le mie sorelle. Ho tante cose a cui pensare che mettermi a piangere.

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha voluto fare delle precisazioni in merito:

Noi ci siamo sempre sentiti dopo il GF Vip, chiamate, messaggi. Non ci siamo mai visti prima perché lui era in Toscana, poi doveva fare un viaggio di lavoro particolare, la prima volta era l’inaugurazione. E’ anche vero che quella complicità che avevamo nella Casa è comunque rimasta ed era evidente. Motivo per cui nel comunicato ho detto che il nostro legame speciale è rimasto e spero rimarrà per molto tempo perché era una cosa speciale.