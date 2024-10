Barbara d’Urso verso Sanremo 2025? Il retroscena su Carlo Conti

Barbara d’Urso verso il prossimo Festival di Sanremo? Le manovre in corso

“Non succede, ma se succede”: Barbara d’Urso si prepara ad approdare sul palcoscenico dell’Ariston al fianco di Carlo Conti? A quanto pare potrebbe essere un tema al centro della discussione in Rai, dove da tempo ormai si sta lavorando alla prossima edizione della kermesse canora condotta da Carlo Conti.

Barbara d’Urso verso Sanremo 2025?

Adesso però, ad affrontare l’argomento e la possibilità di vedere Barbara d’Urso al prossimo Festival di Sanremo 2025 è stato anche il noto settimanale di gossip, Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti.

In copertina, sull’ultimo numero 43 della rivista del 28 ottobre, spunta un trafiletto che non può essere ignorato e che recita:

Carlo Conti la vuole al Festival! Barbara d’Urso: “Alla fine mi rialzo sempre”.

Il riferimento è proprio al periodo buio vissuto da Barbarella e che l’ha vista fuori dai giochi per oltre un anno, prima del suo ritorno in tv di recente, nei panni di Ballerina per una notte a Ballando con le Stelle.

Sfogliando il sommario della rivista, inoltre, spunta un’altra interessante anticipazione:

Conti e la d’Urso: grandi manovre per Sanremo.

Cosa dobbiamo aspettarci? Probabilmente, dopo il clamore registrato con la sua partecipazione a Ballando, Conti avrà valutato concretamente l’ipotesi di averla anche nel suo Festival.