Qual è la nuova vita di Barbara d’Urso lontana da Pomeriggio 5? Sebbene da qualche giorno sia a Parigi, Carmelita ha trascorso diverse settimane a Londra, dove è tornata a studiare. Attraverso i suoi social, Barbara ha tenuto costantemente aggiornati i suoi follower, ma ovviamente non ha svelato proprio tutto.

Barbara d’Urso e il pedinamento a Londra

A dirci qualcosa in più sulla vita “british” dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5, ci ha pensato il settimanale Gente che ha dato il compito ad una sua inviata di “pedinare” Barbara d’Urso durante il suo soggiorno londinese, svelandoci così dettagli inediti sulla sua casa e in generale su quello che fa durante il giorno, con tanto di retroscena social.

A proposito della casa, svela Gente, la d’Urso durante la sua vacanza-studio ha soggiornato in una abitazione in un elegante quartiere nei pressi di Notting Hill, la zona dei ricchi londinesi, a poche centinaia di metri dall’abitazione di David e Victoria Beckham.

L’inviata del settimanale avrebbe pedinato Barbara in una sua giornata tipo: alle 16.08 sarebbe uscita dalla scuola con “lo zainetto arancio in spalla, jeans e giubbotto neri, scarponcini, capelli raccolti in una coda, senza trucco”. Quindi avrebbe raggiunto casa dove avrebbe trascorso l’intero pomeriggio.

A questo punto sarebbe successo un fatto curioso, come svelato da Gente:

Sui social pubblica una storia in cui riprende una via di eleganti case bianche, il sole che splende nel cielo azzurro. Ci pare un video girato in un altro momento – quel pomeriggio a Londra era tutto grigio – e potrebbe essere uno di quegli stratagemmi usati dalle persone famose sui social: ogni due o tre ore al mostro che ti segue (3 milioni di follower) devi dare qualcosa in pasto, e se non hai fatto niente, se sei stata sul divano a dormire o leggere, sui social metti un video o una foto preparati ad hoc.

Nulla di così inedito soprattutto per coloro che fanno gli influencer di professione. Il giorno seguente, Barbara sarebbe uscita di casa alle 8.48 e sarebbe rimasta a scuola fino alle 16.00. A quel punto l’inviata l’avrebbe raggiunta a caccia dello scoop ma la conduttrice avrebbe reagito basita:

Come hai fatto a trovarmi? Questo è il mio segreto, nessuno sa dove abito. Hai dei fotografi. Dove sono? Non voglio foto, non vedi come sto messa? Non vedi che non pubblico mai foto di questa casa? È il mio rifugio, il mio spazio privato, nessuno sa dove abito.

Per il resto però, nessuna dichiarazione extra:

L’ho già detto: io fino a gennaio non rilascerò dichiarazioni. Tu sei carina, grazie che siete venuti fino a qui, ma non ho niente da dire.