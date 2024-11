Ballando, marito di una concorrente geloso del maestro di danza: “Preoccupato per il nostro rapporto”

Federica Nargi sta brillando nel cast di Ballando con le stelle, dimostrando non solo talento nella danza, ma anche determinazione. Con il suo insegnante Luca Favilla ha instaurato un’ottima sintonia, che non è passata inosservata. In un’intervista a Chi, l’ex velina ha confessato che il marito, Alessandro Matri, è un po’ geloso di questo rapporto: “La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo”, ha detto Federica, scherzando sulla sicurezza di sé del marito.

Federica e Alessandro, insieme da 16 anni, sono anche genitori di due bambine, Sofia di 8 anni e Beatrice di 5. Il successo in tv comporta dei sacrifici, e Federica non nasconde quanto sia difficile stare lontana da loro: “Dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me, soprattutto la più piccola. A scuola piange, le manco; ho cercato di farle capire che mamma lavora”, ha raccontato. Per l’ex velina, questa esperienza è anche un insegnamento per le sue figlie: il raggiungimento di un sogno richiede impegno e sacrificio.

Il ballo come valvola di sfogo

Oltre alla competizione, il ballo ha rappresentato una vera e propria via d’uscita per Federica: “Tengo per me i miei problemi, non li faccio pesare su chi mi sta vicino. Questa cosa, però, a un certo punto mi sovrastava”, ha spiegato, sottolineando come la danza l’abbia aiutata a esprimere ciò che spesso tiene nascosto. Un insegnamento di forza, che Federica spera possa ispirare anche le sue figlie.

Ballando, il meccanismo del talent

Ballando con le stelle è uno dei programmi di intrattenimento più popolari in Italia, trasmesso su RAI 1 e condotto da Milly Carlucci fin dal suo debutto nel 2005. Il format del programma prevede che personaggi famosi vengano abbinati a ballerini professionisti per competere in varie discipline di ballo, mentre una giuria di esperti valuta le loro performance.

La Struttura:

Ogni settimana le coppie si esibiscono in balli diversi (tango, valzer, salsa, ecc.)

La giuria assegna i voti dopo ogni esibizione

Il pubblico da casa può votare tramite social media e televoto

Le coppie che ricevono i punteggi più bassi rischiano l’eliminazione

La Giuria storica include:

Carolyn Smith (presidente di giuria)

Guillermo Mariotto

Fabio Canino

Ivan Zazzaroni

Selvaggia Lucarelli

Altri elementi caratteristici:

Il “ballerino per una notte”: un ospite speciale che si esibisce in ogni puntata

La “sala delle stelle”: dove i concorrenti si preparano prima delle esibizioni

Alberto Matano nel ruolo di opinionista/commentatore

Paolo Belli e la sua Big Band che suonano dal vivo

Il programma ha lanciato o rilanciato la carriera di molti personaggi e ha visto la partecipazione di concorrenti di diverse età e background, dai giovani attori agli sportivi, dai politici ai giornalisti.