“Non ci voleva”, nuovo incidente per una concorrente di Ballando con le stelle: cosa rischia

Nuovo stop per Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 2024: durante le prove con il suo partner di ballo Carlo Aloia, la concorrente ha riportato la frattura di una costola, come ha comunicato ai fan tramite Instagram. Questo incidente arriva in un momento cruciale, in vista della puntata di sabato 9 novembre, e rischia di compromettere l’esecuzione della coreografia preparata per la serata.

Incidente per Sonia Bruganelli: rischio eliminazione a Ballando con le stelle

“Non ci voleva a questo punto del programma”, ha scritto Sonia, mostrando immagini dalla sala prove che rivelano il suo sconforto. La Bruganelli non è nuova a infortuni del genere: già a inizio ottobre, durante una delle esibizioni in puntata, aveva riportato una frattura costale simile, documentata tramite un referto medico che aveva condiviso sui social.

Il suo percorso a Ballando con le Stelle è stato segnato da sfide fisiche e non solo artistiche. All’inizio di ottobre, dopo un’esibizione in cui aveva accusato un forte dolore, Sonia aveva spiegato a La Vita in Diretta di essersi accorta di aver fratturato una costola dopo una “giravolta” finale.

“Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena”, aveva dichiarato, ammettendo di aver subito un momento di forte sconforto. Nonostante tutto, Bruganelli ha sempre mostrato una determinazione incrollabile, scegliendo di continuare a esibirsi e a provare.

La voglia di non arrendersi la caratterizza anche in questo nuovo episodio. La coreografia di sabato potrebbe subire delle modifiche per adattarsi alle sue condizioni fisiche, ma la sua presenza in gara, per ora, non sembra essere a rischio.