Aurora Ramazzotti sta per debuttare alla guida di un nuovo programma in coppia con Alvin, “Mystery Land – La grande favola dell’ignoto”, in onda su Italia 1. Alla vigilia del suo esordio, ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv.

Aurora Ramazzotti, da X Factor al reality?

Guardandosi alle spalle, Aurora Ramazzotti si vede oggi molto cambiata rispetto al suo esordio ad X Factor. Per lei si è trattato di un vero e proprio “cambiamento radicale” tanto da dichiarare:

Se mi guardo indietro quasi non mi riconosco più in quello che facevo e in come mi approcciavo. Oggi sono una persona più consapevole e in questi anni ho lavorato molto più su me stessa. Ho anche studiato. Mi sento di avere un po’ più di esperienza rispetto ai tre anni che ho fatto a “X Factor”.

Allora come adesso, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti conferma di sognare di poter condurre un talk show:

Mi piacerebbe moltissimo e rimane un mio sfizio che spero avrò modo di togliermi più avanti. Sono molto fiduciosa. Ho voglia di fare e credo in me stessa.

Rispetto all’eventualità di partecipare ad un reality, esperienza mai ancora vissuta, ha invece dichiarato: