Il tema degli influencer è approdato nella puntata di oggi di Mattino Cinque dove, ad intervenire in collegamento, è stata Antonella Fiordelisi. L’ex Vippona oggi può vantare una solida carriera come influencer.

Nel corso del suo collegamento, il padrone di casa di Mattino Cinque, Francesco Vecchi, è andato subito sul punto chiedendo alla Fiordelisi quanto possa guadagnare con un singolo post su Instagram:

Dipende sempre dal profilo. Io, per fortuna, mi reputo abbastanza fortunata perché il social network per me è diventato un vero e proprio lavoro. Si parla di una cifra di circa 5 mila euro in su nel mio caso.

Il mestiere di influencer continua ad essere al centro delle critiche, ma nonostante questo Antonella ha cercato di far comprendere pienamente in cosa consisterebbe:

Nel mio caso io faccio pubblicità a un po’ di tutto: dalla moda, al beauty, a prodotti specifici. Anche se vorrei puntualizzare che noi, anche se non sembra, abbiamo tanta responsabilità. Essere influencer significa avere un certo impatto mediatico su un pubblico attraverso la creazione di contenuti digitali, quindi va ad influenzare opinioni, comportamenti. Quindi i giovani d’oggi prendono come riferimento noi come influencer, dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo tantissima responsabilità. Io in primis, prima di sponsorizzare un prodotto, lo testo per poi essere sicura di poterlo pubblicizzare.