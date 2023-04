Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria a Temptation Island dopo la fine del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione è stata lanciata tra le pagine di Chi Magazine che svela la verità.

I “Donnalisi” non tentano. Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality.

Il pubblico del web sempre più insistentemente sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più chiacchierata del Grande fratello Vip 7 appena concluso, che continua a fare notizia. Ma resterà un sogno, almeno per quest’anno.