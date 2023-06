Antonella e Edoardo, crisi rientrata ma niente storie: ecco il motivo

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno fatto pace. La coppia, dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha vissuto un lungo periodo di serenità ma poi qualcosa si è rotto.

Sia Antonella che Edoardo hanno confermato la crisi mostrandosi particolarmente addolorati per l’accaduto. A distanza di qualche giorno, la coppia ha deciso di riprovarci e sono arrivate le prime timide interazioni social.

Antonella ed Edoardo si sono visti con un amico e con Alberto De Pisis, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, “scarseggiano” le storie che li mostrano insieme: per quale motivo? A svelare l’arcano ci ha pensato direttamente la Fiordelisi:

Edoardo non farà più storie con me sui social. Non me lo chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy.

Tranquilli, non metterà né like né commenti. Ha detto che sono in castigo. Quanta pazienza.