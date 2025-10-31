Andrea Delogu, le prime parole dopo la morte di suo fratello Evan



Andrea Delogu: “È un momento devastante” – le prime parole dopo la morte del fratello Evan

Un silenzio carico di dolore ha avvolto in questi giorni la vita di Andrea Delogu, che ha visto spegnersi prematuramente il fratello minore Evan Oscar Delogu. Il giovane, 18 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, quando ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un palo della luce.

“E’ un momento devastante”

Intercettata mentre tornava nella sua città natale, Bellaria, la conduttrice – attuale concorrente del programma televisivo Ballando con le stelle – ha rilasciato una sola frase: «È un momento devastante, non mi sento di dire nulla». Le parole sono poche, ma il peso del silenzio racconta meglio qualunque discorso. La notizia del lutto ha provocato un’ondata di affetto e vicinanza da parte del mondo della tv e dello spettacolo, in particolare da parte della produzione Rai dello show, e della conduttrice Milly Carlucci, che si è detta «agghiacciata» per quanto accaduto.

Accanto ad Andrea resta l’amica e collega Ema Stokholma, che la supporta con discrezione e affetto in queste ore così durissime. Il legame tra Andrea ed Evan era speciale: lei lo aveva definito sui social “il fratello più bello del mondo” e desiderava che lui si trasferisse presto a Roma per poterlo seguire da vicino. La differenza di età — venticinque anni — aveva trasformato il rapporto in un legame quasi genitoriale.

I funerali si terranno oggi a Bellaria

La famiglia, travolta dal dolore, ha deciso di tenere i funerali oggi, 31 ottobre, a Bellaria. Al momento non è chiaro se e quando Andrea tornerà in trasmissione: per ora è l’ora del silenzio e del dolore che non ha parole. Un abbraccio virtuale di conforto ad Andrea e a tutta la sua famiglia.