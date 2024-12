Amici 24 e Uomini e Donne: stop alla messa in onda, ecco quando ritorneranno

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Mediaset ha annunciato le prime variazioni alla sua programmazione, interrompendo alcune delle sue trasmissioni di punta. A partire dal 23 dicembre, infatti, Amici 24 e Uomini e Donne, due dei programmi più amati e seguiti di Canale 5, andranno in pausa fino alla fine delle festività natalizie.

Mediaset: Amici 24 e Uomini e Donne verso la pausa natalizia

L’interruzione non riguarda solo questi programmi: anche altre trasmissioni come le soap Beautiful ed Endless Love subiranno delle modifiche.

Se per Amici 24 e Uomini e Donne il ritorno è previsto per gennaio, la soap Beautiful continuerà a far compagnia al pubblico, ma con una programmazione modificata. Dal 25 dicembre fino al 6 gennaio, infatti, andranno in onda solo repliche, mentre gli episodi inediti torneranno dal 7 gennaio 2025.

La fascia mattutina, invece, rimarrà sostanzialmente invariata: Mattino Cinque proseguirà, ma senza la conduzione di Federica Panicucci, sostituita temporaneamente da altri volti della rete.

Diverso il destino di My Home My Destiny, che durante le feste aumenterà la durata degli episodi, fungendo da traino per un’edizione speciale di Pomeriggio Cinque condotta da Dario Maltese. Questa strategia punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico nonostante l’assenza di altre trasmissioni chiave.