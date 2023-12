Amici 23, spoiler nuova registrazione: le anticipazioni ci hanno svelato come è andata a finire la sfida di Lil Jolie e l’ingresso di un nuovo allievo. Ma non finisce qui! Litigi e regali di Natale hanno allietato la puntata che andrà in onda domenica 17 dicembre.

Amici 23 spoiler, lite tra Emanuel e Todaro: i “regali” di Natale

La prossima puntata di Amici 23 sarà l’ultima di questo anno. In attesa di vederla in TV, ecco le anticipazioni di SuperGuidaTV partendo da un’idea di Maria De Filippi ed i regali dei professori:

A Maria De Filippi è piaciuta l’idea di dire cose carine ad un proprio allievo e ha deciso di farlo fare anche ai prof di canto. Per questo motivo Rudi Zerbi ha fatto i complimenti a Lil Jolie e Lorella Cuccarini invece a Sarah mentre Anna Pettinelli a Matthew.

E ancora:

I prof di ballo invece hanno fatto dei “regali” affidando a un ballerino a scelta di ognuna squadra una coreografia. In studio è entrato Umberto con 3 regali che corrispondevano alle squadre di ballo e ogni prof sceglie un allievo per esibirsi. Raimondo Todaro ha scelto Kumo. Alessandra Celentano ha puntato su Dustin e Raimondo Todaro invece su Gaia. Stessa cosa è stata fatta con i cantanti. Rudy Zerbi ha scelto Lil Jolie, Lorella Cuccarini ha scelto Sarah e Anna Matthew, ma non si sono esibiti.

Per quanto riguarda le liti ed i compiti degli allievi di Amici 23, ecco cosa riferiscono gli spoiler:

Simone, compito voluto da Raimondo Todaro. Si accende una grossa discussione tra quest’ultimo ed Emanuel Lo. Raimondo accusa il fisico di Simone, dicendo che non è cambiato niente da settembre ad oggi. A dimostrare la coreografia è toccato ad Umberto. Giovanni, compito dato dalla Celentano che gli dice che sta facendo miglioramenti e gli dà 5,5. Lucia balla la coreografia di Dustin e prende 7. Per la maestra ha una predisposizione ottima e soprattutto riesce a mettere in atto subito le correzioni che le vengono fatte, cosa che per lei è molto importante.