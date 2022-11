Amici 22, la figlia di un famosissimo cantante conquista il banco: due eliminazioni, ecco come è andata

Oggi pomeriggio si è registrata la nuova puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica su Canale 5. Nella scuola del talento due allievi sono stati eliminati ed è entrata la figlia di un famosissimo cantante che purtroppo non è più in vita.

Amici 22, la figlia di Mango entra nella scuola: due eliminazioni

Ecco le anticipazioni da SuperGuidaTV per merito di Amici News. A giudicare la gara di canto è stato Dardust mentre per quella di ballo erano presenti Garrison Rochelle, Irma De Paola e Eleonora Abbagnato.

Ascanio e Claudia sono stati eliminati, ecco come è andata:

Ascanio è giunto ultimo nella gara di canto giudicata da Dardust. Lorella Cuccarini l’ha messo in sfida immediata e il ragazzo si è quindi scontrato con Angelina Mango, figlia del famoso cantante. A giudicare la sfida è stato Carlo di Francesco. Il giudice ed ex prof ha preferito Angelina ad Ascanio e quest’ultimo ha quindi dovuto abbandonare la scuola di Maria De Filippi. Dopo l’eliminazione- a telecamere spente – Ascanio ha parlato a lungo con Rudy Zerbi e si sono abbracciati a lungo. Uscendo dallo studio, visibilmente contrariato, Ascanio ha dato un calcio alla tenda. Claudia è stata messa in sfida immediata da Emanuel Lo e Alessandra Celentano. La ragazza si è scontrata con Isobel una ragazza australiana. A giudicare la sfida è stata Francesca Bernardini. Isobel ora dovrà scegliere tra i prof quale scegliere: Emanuel Lo o la Celentano? Piccolo gossip: Wax e Claudia a quanto pare non si sono salutati quando lei è uscita dallo studio dopo l’eliminazione.