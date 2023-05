Amici 22, Cricca e Isobel stanno ancora insieme? Arriva la risposta

Dopo l’eliminazione da Amici 22, Cricca ospite di Verissimo ha finalmente svelato qual è il suo attuale rapporto con Isobel, ballerina finalista del talent show di Maria De Filippi.

Cricca e Isobel sono ancora fidanzati? A quanto pare no anche se il cantante sembra non arrendersi e volerci riprovare un’altra volta:

Avevo una storia con un’altra ragazza prima. È molto bella ed è una persona che stimo ancora, ma quando è arrivata Isobel tutta l’energia che ha portato in casetta mi ha colpito subito.

Sono ancora innamorato di lei, anche se le cose in casetta non hanno funzionato. Forse non era la situazione giusta. Il sentimento non è sparito, spero che potremo riprovarci, o almeno restare amici. Isobel è una grande ed è bella come il sole.