A pochi giorni dalla finale di Amici 22, è stato il turno della sorpresa ad Angelina, principale candidata alla vittoria. Durante le prove in studio, su un maxi schermo ha potuto assistere alla comparsa di alcune persone a lei care, dalla migliore amica Sofia al bassista Filippo.

Angelina piange per la lettera della mamma ad Amici 22

Per Angelina si è trattato di un momento molto emozionante durante il quale ha potuto confermare la costante presenza di queste persone nella sua vita, nonostante la lontananza dovuta alla sua partecipazione ad Amici 22.

Dopo la sorpresa iniziale però, non poteva mancare la lunga lettera della madre, Laura Valente, che inevitabilmente ha ricordato il padre di Angelina, il compianto ed indimenticabile Mango, prematuramente scomparso nel 2014. Durante la lettura della lettera, Angelina non è riuscita a trattenere le lacrime:

Amore mio, che belli i tuoi amici. Tu sei troppo bella, eri la nostra pippi calzelunghe. Scatenata, allegra, generosa, sempre pronta per uno spettacolino. Non ti scriverò una lettera sdolcinata, sono di poche parole, ma non è con una lettera che si può raccontare l’amore di una vita. Da mamma ti confesso che non vedo l’ora che Amici finisca per averti nel mio quotidiano, troppi mesi senza di te. Da pubblico ho goduto di ogni esibizione. Sen non fossi tua mamma, sarei comunque una tua fan. In questi mesi ho avuto modo di riflettere, ho ascoltato tutte le tue parole. Oggi voglio chiederti scusa perché quando papà se n’è andato forse non ho saputo proteggerti dallo schifo e dalla cattiveria che ci è piovuta addosso. Ho cercato con tutte le mie forze di cercare di tenere lontano gli sciacalli quando il castello è crollato. Oggi avrei dovuto fregarmene e permetterlo questo saccheggio. Prenderti e scappare lontano, dove poter piangere insieme.

Laura Valente ha poi continuato asserendo di aver trovato il comunicato che Mango aveva scritto in occasione dell’uscita dell’ultimo album in cui è contenuta anche la cover dei Beatles, Get Back, cantata proprio con la figlia Angelina:

Giorni fa mi è capitato in mano, per caso, il comunicato stampa che papà aveva scritto in occasione dell’uscita dell’ultimo album che ha registrato. In quell’album lui aveva voluto accanto anche i suoi figli, nella cover Get Back dei Beatles tu hai cantato con lui e Filippo ha suonato la batteria. Quella fu la vostra prima registrazione in studio. E chi se la dimentica. Sono passati 10 anni, e da allora tu hai fatto 10 anni di gavetta, sei cresciuta, hai imparato tante cose. Ma papà 10 anni fa aveva già capito tutto, nel suo cuore aveva già visto cosa saresti diventata oggi.

Infine, la donna ha invitato la figlia a godersi a pieno la vita, sempre a testa alta.