Alessia Ligotti dopo Temptation Island è tornata sui social con un nuovo look che sta già facendo discutere. La ex protagonista del reality show di Canale 5 ha cambiato acconciatura e, da ciò che si vede, ha anche rimpolpato le labbra.

Proprio in queste ore Alessia Ligotti è intervenuta sui social chiedendo agli utenti un po’ di clemenza nei confronti dell’ex fidanzato Federico Viviani:

Ciao a tutti! Volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi ricevuti e per il vostro appoggio. Siete stupendi. Colgo l’occasione per dirvi che nonostante tutto quello che è successo, mi dispiace veramente dover leggere alcuni commenti offensivi nei confronti di Federico.

Anche se lui ora non fa più parte della mia vita per i motivi che ben conoscete, è una persona che ho amato e a cui continuo a voler bene. E’ lecito esprimere la propria opinione, ma vi chiedo di farlo in maniera educata, senza offese e insulti. Grazie a tutti.