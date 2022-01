La storia di Alessia e Giovanni è stata una delle più chiacchierate di questa prima puntata stagionale di C’è posta per te. Sui social, infatti, ha fatto scalpore il tradimento di lui con una “parente”. E’ stata proprio Alessia, nel corso del racconto, a svelare che la parente in questione era una cugina dello stesso marito, a sua volta fidanzata.

Alessia e Giovanni: cosa è successo dopo C’è posta per te

Ma cosa è successo dopo C’è posta per te? Alessia Quarto, la giovane donna di Boscoreale tradita dal marito Giovanni con una sua cugina, non si è lasciata scalfire dalle lacrime dell’uomo nel corso del programma di Canale 5, ed alla fine ha deciso di chiudere la busta.

La donna ha messo al primo posto l’amore per se stessa e nelle sue Instagram Stories, in riferimento alla puntata, ha commentato (video in apertura):

Mi assumo la responsabilità su quello che ho detto e si quello che tutt’ora penso. Per tutelare alla mia privacy non risponderò ai post pubblici. Ci tengo a dire che non sono stata io a volere tutto questo ma sono stata chiamata in causa, quindi sono stata costretta a rispondere.

Sui social Alessia ha rimosso ogni riferimento alla vita privata della sua famiglia, su Facebook le informazioni sul suo conto sono ridotte. Con Giovanni avrebbe chiuso ogni rapporto e lo si comprende dal fatto che almeno sui social non avrebbe alcun collegamento all’uomo tra i suoi contatti.

Nelle ultime foto profilo la giovane si mostra felice mentre brinda alla sua ritrovata serenità, con un occhio di riguardo sempre alla sua famiglia che le è rimasta accanto in questo momento delicato.