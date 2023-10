Alessandro Carollo è l’ex fidanzato di Paola Barale? Ecco tutta la verità

Alessandro Carollo è l’ex fidanzato di Paola Barale? Il celebre osteopata dei vip adesso sta vivendo una storia d’amore con Michelle Hunziker ma, secondo il gossip, potrebbe avere vissuto un flirt pure con la conduttrice piemontese.

Lui è un osteopata di professione ed è ben noto negli ambienti delle celebrità. Inoltre, secondo ciò che si mormora, potrebbe essere l’ex fidanzato di Paola Barale.

I due si sarebbero incontrati grazie alla sua professione e hanno spesso condiviso foto e video insieme sui social media.

Nonostante non ci siano state conferme ufficiali né smentite da parte loro, fonti ben informate suggeriscono che questa relazione potrebbe essere iniziata nel 2019 e si sarebbe conclusa alcuni anni dopo.

In un’intervista a “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone, proprio la Barale aveva dichiarato: “Non sono innamorata o fidanzata, ma c’è un uomo a cui penso ultimamente”.

Paola Barale è stata un fiume in piena rispetto alla sua esperienza dello scorso anno a Ballando con le Stelle. Ospite di Liberrima Lecce lo scorso 28 agosto, la celebre conduttrice ha presentato il suo libro “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”, edito da Sperling & Kupfer.

Oltre a trattare diversi argomenti legati al suo libro e che toccano la sfera femminile (ma non solo), Paola Barale ha anche parlato della sua passata esperienza a Ballando con le Stelle:

Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle italiano, l’anno scorso, è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perché è diventato gossip e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi. Dall’altra parte sono molto felice di averlo fatto perché il ballo fa benissimo.

Infine ha parlato anche della giuria ed ha spiegato perché non sarebbe stata funzionale a Ballando:

Poi anche questa giuria che litigava sempre… Il giurato con cui andavo più d’accordo? Nessuno. Io poi non ero funzionale al programma perché quando mi dicevano che ballavo male loro volevano che io mi arrabbiassi, invece io dicevo ‘hai ragione’. E quindi da un punto di vista dell’intrattenimento, non gli davo quello che volevano. Loro lo sapevano… Chi fa la tv mi conosce. Se tu prendi una come me, io non amo il gossip, sono molto riservata, mi pagano anche abbastanza bene per farlo. Visto che mi paghi, ma sfruttami per quello che ti posso dare, no?!