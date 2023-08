Barbara d’Urso è al centro del gossip televisivo da parecchi mesi, specialmente dopo la sua separazione da Mediaset a seguito delle decisioni di Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia, sembra che i sostenitori dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non debbano ancora gettare la spugna perché potrebbero ritrovarla a Ballando con le stelle.

Milly Carlucci convince Barbara d’Urso? L’indiscrezione su Ballando con le stelle

Un’indiscrezione rilasciata da Marco Castoro su Leggo suggerisce che Milly Carlucci abbia intrapreso una missione: quella di introdurre Barbara d’Urso nel cast di Ballando con le Stelle.

Si vocifera che la Carlucci stia mettendo in atto sforzi significativi per far partecipare la nostra Carmelita Nazionale come ballerina ospite accanto ad altri personaggi noti come Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo, Teo Mammuccari, Paola Perego, Giovanni Terzi, Nino D’Angelo, Leo Gassman, Massimiliano Ossini, Maurizio Ferrini, Serena De Ferrari e Massimiliano Caiazzo di “Mare Fuori”.

Il primo ballerino ufficiale, tuttavia, risulta essere Ricky Tognazzi.

“Ci siamo anche viste, le avevo chiesto di unirsi a noi come ballerina per una notte. Ma la cosa non si è concretizzata. Magari adesso riuscirà a venire se avrà più tempo per allenarsi. Mai dire mai, chi può dirlo?!”, ha recentemente commentato Carlucci, evidenziando il suo desiderio di avere la d’Urso nel suo programma.

Per quanto riguarda le anticipazioni, Leggo ha condiviso alcune novità, oltre a dettagli già trapelati nelle settimane precedenti. Ballando con le Stelle sta rivelando gradualmente i membri del cast, seguendo l’esempio di Amadeus che rilasciava informazioni a gocce durante il Tg1.

Attualmente Barbara d’Urso non ha confermato nulla. Quindi, al momento, queste informazioni rimangono voci e nient’altro. Tuttavia, sembra che il corteggiamento per avere averla nella prima serata di Rai1 stia continuando.