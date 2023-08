Tutti parlano di Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset. Da Claudio Brachino a Milly Carlucci e Alex Belli, riassumiamo le ultime dichiarazioni in merito alla conduttrice e Pomeriggio 5 passato nelle mani di Myrta Merlino.

Claudio Brachino, intervistato da TVBlog, ha parlato del 2007 e della collaborazione con Barbara d’Urso ai tempi di Mattino Cinque insieme ed ha commentato il suo modo di fare televisione, prendendo le sue difese:

Lei aveva un modo di fare provocatorio, mi prendeva in giro… ma alla fine trovammo una chimica. Quel che mi dispiace più di tutto, oltre all’exit strategy di Barbara che però riguarda i suoi rapporti con l’azienda, è che si sia detto che allontanando lei finisce l’epoca del trash.

Si è fatta confusione: Barbara, il trash e il genere dell’infotainment sono tre cose diverse. Barbara non corrisponde al trash; il trash è l’eccesso linguistico che può capitare in una stagione, ma a me l’equivalenza infotainment=trash non piace.

Contaminare l’informazione con il linguaggio dello spettacolo non significa fare trash. Non tutto il male deriva dall’infotainment. E poi vorrei aggiungere un’altra cosa.

Barbara non ha fatto le cose in clandestinità: tutti vedevano, tutti osservavano, tutti godevano dei suoi ascolti.

Le discussioni non sono mancate, per carità, ma identificare tutta Barbara d’Urso con il trash non è giusto. Di trash esistono moltissimi esempi, dentro e fuori Mediaset. Non mi va di nominarli, ma è inutile prendersela solo con lei.

Quando ho letto la notizia della sua esclusione dai palinsesti di Mediaset, le ho scritto un messaggio e le ho detto che mi dispiaceva. Lei mi ha chiamato: era molto triste. Non abbiamo approfondito, ma ci siamo dati appuntamento a cena a settembre. Ci lega un rapporto di affetto e di stima.