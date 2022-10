Alessandra Mussolini regala il primo vero colpo di scena a Tale e Quale Show: non ha alcuna intenzione di imitare la zia Sophia Loren. A rendere nota la notizia è stato il blog DavideMaggio.it, poi confermata dall’agente della Mussolini e dalla stessa concorrente.

Perché Alessandra Mussolini non vuole imitare la zia Sophia Loren? La concorrente di Tale e Quale Show è intervenuta con un video su Instagram (che potrete vedere interamente in apertura) nel quale ne spiega le ragioni.

Nel dettaglio spiega come mai in passato si sia calata nei panni della grande diva (accadde ad esempio a Domenica Live, ndr), mentre ora non ha intenzione di farlo:

Allora la situazione è questa, non è che una vuole fare la pazza o che. C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia, ma non per una questione… per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto. Un conto è tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre.