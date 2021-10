È una cosa che non mi aspettavo, sono contento di averlo sentito. Sapevo che fosse una cosa prettamente fisica, però mi era stato così tanto inculcato col tempo che a un certo punto lo pensavo anch’io.

Non c’è due senza tre e per Albe arriva una telefonata davvero speciale: in collegamento Sangiovanni! 📞✨ #Amici21 pic.twitter.com/RRBw7rMEIL

— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 25, 2021