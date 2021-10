Bacio tra Albe e Serena di Amici 21: la ex fidanzata vuota il sacco

Albe e Serena di Amici 21 si sono baciati. Durante la puntata andata in onda ieri, domenica 24 ottobre, Maria De Filippi ha mostrato il loro avvicinamento “costringendo” la ex fidanzata di lui ad intervenire ancora.

Giulia, ex fidanzata di Alberto La Malfa (questo il vero nome di Albe) è intervenuta su Instagram svelando i motivi della loro rottura, ben distanti dall’interesse nei confronti di Serena:

Non sono abituata a fare questo genere di “storie” ma ho notato che le persone (giustamente) continuano a non capire, dicendo però cose non vere riguardo ad una situazione che per me è delicata. Per questo motivo ho capito che non ha più senso stare in silenzio e tenere la verità solo per me.

Sono stata lasciata quattro giorni prima che uscissero le anticipazioni del bacio con S. Ho scoperto la verità solo tramite le anticipazioni in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo.

Concludo dicendo che non so se i primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura, perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui..ma sono convinta del fatto che anche se a volte fatica ad uscire alla fine la verità esca sempre.