Akash Kumar litiga con Gaia Zorzi, lei lo zittisce: “Abbiamo una cosa in comune: famosi grazie a Tommaso”

Ricordate Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio messi in discussione durante la sua breve esperienza all’Isola dei Famosi? Ebbene, ieri sera è tornato nuovamente ad essere protagonista in occasione di una polemica avuta con Gaia Zorzi, conduttrice del GF Vip Party insieme a Giulia Salemi.

Lite tra Akash Kumar e Gaia Zorzi al GF Vip Party

Durante l’intervento di Akash Kumar non poteva non essere tirato in ballo anche questa volta Tommaso Zorzi ma ci ha pensato la sorella Gaia a mettere prontamente a tacere il modello con una stoccata niente male.

La giovane Zorzi ha riservato all’ex naufrago una presentazione che è tutto un programma:

Reduce dall’ultima Isola dei Famosi dove ha fatto ben… 5 giorni? 8? Non troppi… Akash Kumar!

Il modello non ha neppure salutato le due conduttrici ma ha prontamente replicato, risentito dalle parole di Gaia:

Comunque ti volevo dire 7 giorni. Già hai sbagliato. Tra 5 e 8 c’è differenza. I numeri… è matematica, sono 7. Son mica Zorzi! Tu saresti la sorella di Tommaso? Ah, non ti conosco, sai com’è, conosco Giulia…

La Zorzi a quel punto se l’è trovata servita su un piatto d’argento ed ha controreplicato:

Però sai cosa abbiamo in comune io e te abbiamo Akash? Che entrambi siamo stati resi famosi da Tommaso. E’ pazzesca sta cosa eh?

Colpito e affondato.