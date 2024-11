Yulia e Giglio alla luce del sole: baci a favore di camera e chiacchiere da bar con Lorenzo – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello, l’intesa tra Yulia Bruschi e Giglio sta catturando l’attenzione del pubblico. Sin dai primi giorni, i due concorrenti non hanno nascosto la loro attrazione reciproca, trasformandola in un crescendo di complicità e vicinanza fisica. Recentemente, hanno condiviso momenti intimi che non sono passati inosservati agli spettatori e, soprattutto, al web.

Yulia e Giglio non si nascondono più

Dopo un iniziale incontro con Simone, la persona che Yulia stava frequentando prima di entrare nella Casa, la modella ha ammesso che “i sentimenti sono cambiati anche perché la percezione delle cose qui è molto veloce. Si vive a mille questa esperienza, spesso ho pensato a fuori, non è semplice per me”. Il confronto ha portato la Bruschi a riflettere, ma la chimica con Luca sembra aver preso il sopravvento.

Durante una delle recenti notti trascorse insieme, la coppia ha persino condiviso il letto, un dettaglio che ha scatenato il gossip. Dai video circolati sui social, alcuni utenti hanno notato movimenti sospetti sotto le lenzuola, suscitando molte ipotesi tra il pubblico e i fan del programma.

In un momento di confidenza, Luca avrebbe rivelato a Lorenzo Spolverato la natura intima del suo rapporto con Yulia. “Capito qual è la nostra vita, mia e di Yulia? Mangiamo, beviamo e scop*amo”, ha confessato, lasciando ben pochi dubbi sul livello di intimità raggiunto con la modella. La frase, diventata immediatamente virale, è stata interpretata come la conferma che tra i due sia nata una relazione ben oltre il semplice flirt.

Yulia Bruschi e il confronto con Simone

La situazione è complicata dalla recente visita di Simone nella Casa. Nel corso della puntata, l’uomo ha spiegato che la relazione con Yulia è nata sei mesi prima dell’inizio del programma, rivelando: “Ci siamo frequentati, abbiamo convissuto. Mi ha presentato i suoi. Ho un figlio nato dalla mia ex, Yulia lo ha conosciuto”. Una relazione seria, quindi, che ha lasciato tutti sorpresi, soprattutto alla luce della crescente complicità con Luca.

Durante il confronto, Yulia aveva chiarito a Simone: “Il mio rapporto con Giglio non è definito ad oggi, è molto difficile stare lontani da tante cose…”. Le parole della modella confermano la sua difficoltà nel mantenere il legame con Simone e la crescente attrazione per il parrucchiere.