Lorenzo si inginocchia ai piedi di Jessica al GF: ecco per quale motivo – VIDEO

Dopo quanto accaduto nella decima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si trovano al centro delle polemiche. La loro improvvisa relazione ha suscitato perplessità non solo tra Javier Martinez e Helena Prestes, ma anche in altri coinquilini come Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, e il gruppo delle Non è la Rai. In particolare, Mariavittoria Minghetti ha espresso opinioni molto critiche, e persino Luca Giglioli e Yulia Bruschi, inizialmente vicini alla coppia, hanno preso le distanze.

Il distacco degli amici più cari ha colpito profondamente Lorenzo Spolverato, che ha dichiarato: “La percentuale di falsità qua dentro… mamma mia… ai fini del gioco. E poi la gente dice ‘giochi tu’. Ma che gioco io, giochi tu”. Al contrario, Shaila sembra meno turbata e ha cercato di consolare il fidanzato, suggerendogli di dedicare più tempo al gruppo per cercare di riallacciare i rapporti.

Shaila ha proposto a Lorenzo di vivere il gruppo durante il giorno e passare il tempo con lei solo nelle ultime ore, ma Lorenzo ha risposto deciso: “Quando ho voglia di vivermi il gruppo perché sento delle vibes positive lo faccio, se non le sento non sono obbligato a farlo”.

Il confronto con Jessica Morlacchi

Lorenzo ha poi cercato conforto in Jessica Morlacchi, una delle poche coinquiline a non averli criticati apertamente. Inginocchiandosi e tenendole la mano, le ha confessato i suoi timori, chiedendole se fosse giusto “tirar fuori delle cose per metterla in cattiva luce” come forma di vendetta. Jessica gli ha risposto: “Noi vogliamo te. Per me ti puoi fidanzare anche con una stracciatella domani… torna te, poi ti vivi lei come ti pare”.

Jessica ha incoraggiato Lorenzo a non perdere di vista l’importanza del gioco, ricordandogli l’opportunità che rappresenta per lui il Grande Fratello.