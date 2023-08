Dopo settimane di notizie e indiscrezioni, Wanda Nara conferma di avere la leucemia. La rivelazione è stata affidata al giornalista argentino Ángel de Brito, che a sua volta ha reso pubblico un messaggio scambiato con l’argentina durante il suo programma televisivo Lam.

Wanda Nara ha la leucemia, arriva la conferma: ecco la reazione di Mauro Icardi

“Conferma la malattia che l’ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo”, ha detto de Brito, aggiungendo che Wanda Nara vorrebbe parlare in prima persona della malattia ma lo farà in seguito:

Lo farò quando sarò più serena e quando tornerò a Buenos Aires. Adesso siamo tutti sotto shock. Cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in tv.

“Hanno dato per certa una diagnosi che non ho ancora”, aveva sbottato la Nara sui social, “Terrò i risultati privati per proteggere i miei figli”.

Dal messaggio tra Wanda Nara e Ángel de Brito emergono altri retroscena:

All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo, mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: “Sto per morire e non me lo dicono“. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente.

E per quanto riguarda la reazione di Icardi:

Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato.

La cura, ha commentato ancora de Brito “sarà lenta”, ma Wanda Nara è pronta a lottare.