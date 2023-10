Vittorio Garrone è il compagno di Antonella Clerici. È un noto imprenditore italiano e la coppia è insieme dal 2016. Secondo alcune indiscrezioni, Garrone avrebbe chiesto a Clerici di sposarlo durante una fuga romantica in Normandia. Lui ha tre figli, Beatrice, Luca e Agnese, nati da un precedente matrimonio.

Chi sono Vittorio Garrone e Maelle: compagno e figlia di Antonella Clerici

Anche Antonella Clerici ha una figlia di nome Maelle nata dalla sua relazione con Eddy Martens. Vittorio Garrone è molto legato a lei e insieme formano una bellissima famiglia allargata.

In un’intervista con Corriere.it, Antonella ha rivelato che Vittorio l’ha corteggiata per 3 mesi con lettere profumate. Hanno vissuto in una casa nel bosco ad Arquata Scrivia, in Piemonte, “fra caprioli, daini, cervi, cinghiali”.

Antonella e Vittorio stanno insieme da sette anni.

In un’intervista esclusiva sul settimanale Oggi, Antonella ha confermato che lei e Vittorio Garrone si sposeranno. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dei diretti interessati relative alle nozze.

Chi è l’ex marito

Eddy Martens è un ballerino originario di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. È noto in Italia soprattutto per la sua relazione con la conduttrice televisiva Antonella Clerici, con la quale ha avuto una figlia, Maelle.

La loro storia d’amore è iniziata nel 2006, durante una vacanza in Marocco. Dopo la separazione da Antonella Clerici, Martens si è trasferito a Bruxelles, in Belgio, dove ha aperto un barber shop. Attualmente, Martens ha una relazione con Carmen Carrasco.