Cecilia Rodriguez intervistata da Tommaso Zorzi, aveva apostrofato Vera Gemma come una donna “brutta”. L’ex isolana gliele aveva già cantate di santa ragione a distanza, solamente con l’utilizzo della parola (ma non è finita qui).

Intervistata dal settimanale Mio, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha rivelato di avere avuto un incontro faccia a faccia con la sorella minore di Belen Rodriguez che le avrebbe chiesto scusa per l’accaduto:

Vera Gemma, intervistata da Rolling Stones aveva già ribadito il suo punto di vista:

L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Per prima cosa sono una fig* pazzesca, quindi vorrei sapere dove cazz* ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva.

E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai.