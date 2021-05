Vera Gemma intervistata per Rolling Stone ha parlato dell’Isola dei Famosi ma anche di Cecilia Rodriguez dopo il suo scivolone definendola “brutta” durante una chiacchierata streaming con il suo amico Tommaso Zorzi.

Vera Gemma attacca Cecilia Rodriguez

Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui.

Queste le parole utilizzate da Cecilia Rodriguez parlando di Moser nel corso della sua ospitata ne Il Punto Z, format web del rampollo milanese.

Vera Gemma si è legata al dito questa cosa:

L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Per prima cosa sono una fig* pazzesca, quindi vorrei sapere dove cazz* ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva. E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle.

Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai.

Proprio durante la stessa intervista Cecilia Rodriguez non ha mostrato solidarietà non solo nei confronti di Vera ma pure non Giulia Salemi non è stata proprio il massimo dell’empatia.