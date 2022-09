Venezia 79, influencer perde l’anello di brillanti nel canale: il video è virale

Altro giro, altro video che i colleghi ci possono “scippare”. Angela Caloisi, prima di scendere dal taxi verso il red carpet di Venezia 79, ha perso il suo anello di diamanti, volato inavvertitamente nel canale.

Venezia 79, influencer perde l’anello di brillanti nel canale

Il video è stato pubblicato dalla stessa influencer sul suo profilo Tik Tok, tra lo sgomento generale. La ex protagonista del dating show di Canale 5, stava per scendere dal taxi per percorrere il red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Mentre allungava il braccio però, il suo anello di diamanti è scivolato via dalla mano cadendo in acqua, senza possibilità di poterlo recuperare.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, uscita dal dating show con il tronista Paolo Crivellin (suo attuale fidanzato), ha cercato di ritrovarlo: “La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storia”, ha scritto su Twitter la nostra amatissima Iperborea.

La battuta nasce dopo la proposta di matrimonio che Alessandro Basciano ha fatto alla fidanzata Sophie Codegoni proprio sul red carpet qualche giorno prima (scatenando numerose polemiche).

Ecco il VIDEO a seguire.