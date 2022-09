Tra le bellissime dive che sono andate a Venezia 79, anche Elisabetta Gregoraci e Gaia Gozzi. Very Inutil People, già alcuni giorni fa, aveva condiviso un primo video “smascherando” già alcuni volti noti.

Elisabetta Gregoraci e Gaia ritoccano le foto a Venezia 79

Nella nuova clip condivisa dal celebre profilo di Instagram, troviamo anche Elisabetta Gregoraci e Gaia Gozzi (che, effettivamente, non ne avrebbero assolutamente bisogno).

Eli Greg e Gaia non sono le uniche e, anche in questo caso, sono in buona compagnia.

Ed infatti, nel video troviamo pure l’influencer Nima Benati e Maja Malnar.

Ragazze, se posso darvi un consiglio, non avete davvero bisogno di questi “trucchetti”, siete bellissime così come siete.

