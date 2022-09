Venezia 79 ha regalato al pubblico numerose star dentro vestiti sontuosi e accessori alla moda. Alcune di loro, nonostante siano già bellissime, hanno voluto postare alcune fotografie su Instagram lasciandosi andare al fotoritocco, compresa una ex concorrente (e non solo) del Grande Fratello Vip.

Venezia 79, le star usano il fotoritocco ma dimenticano un particolare

Da Elisa Maino ad Adriana Volpe e Vera Gemma, le star di Venezia 79 hanno postato alcuni scatti visibilmente ritoccati, parola di Very Inutil People. I colleghi delle celebre pagina Instagram, hanno postato un video dove le star vengono confrontate con gli scatti postati sui loro account e le immagini originali di Getty Images.

“Elisa Maino, Bianca Brandolini, Valentina Sampaio, Adriana Volpe e Vera Gemma cedono ad inspiegabili fotoritocco”, si legge nella descrizione del video in questione.

“Ma perché? Sono così belle e si devono ritoccare! Siamo umani cavolo e loro sono bellissime così come sono”, si legge online. E ancora: “Ma non ne hanno bisogno”, e inoltre: “Ma sono stupende in ogni caso, non ha senso ritoccarle così”.

Ecco il VIDEO.