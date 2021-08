Dopo Temptation Island, nonostante la notte di passione, le cose tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti si sarebbero ufficialmente interrotte. La bionda, nel corso di una diretta Instagram ha fatto il punto della situazione.

Valentina, così come riportano i colleghi di Biccy, svela che Tommaso non aveva alcuna intenzione di partecipare a Temptation Island ed avrebbe insistito lei:

Non mi aspettavo assolutamente che lui mi avrebbe fatto una cosa del genere. Non voleva partecipare e non si sentiva pronto. Ho insistito io per andarci e lui stava benissimo a fare la vita che facevamo. Stavamo chiusi in casa per il lockdown e per lui era la situazione ideale.

Mai mi sarei aspettata di ritrovarmi in questa spirale di gelosia e poi quello che ha combinato. Lui si metteva a piangere a pensare di entrare nel programma e vedermi con altri ragazzi. Follia pura, lui si è sentito tradito da me, folle. Ha fatto quelle cose per la sua testa che non c’è, si è trasformato nel peggiore dei modi. Lui è impazzito completamente, pensava che l’avessi tradito con i tentatori.