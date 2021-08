Tommaso Eletti è stato il personaggio più controverso dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo la fine del programma si è parlato di un suo potenziale ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Eletti smentisce il Grande Fratello Vip?

L’ex fidanzato di Valentina Nulli Augusti, pare avere smentito questa ipotesi nel corso di una diretta di Instagram, così come fa sapere anche Amedeo Venza tramite le sue storie.

E’ possibile che Tommaso smentisca questa indiscrezione proprio per depistare sul suo ingresso. Le luci della Casa del GF Vip si riapriranno dal prossimo 13 settembre e il cast si prospetta già particolarmente interessante.

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Luca Vismara (ex di Amici e Isola dei Famosi)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)

Raffaella Fico (showgirl)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Raz Degan (regista, ex vincitore Isola dei Famosi 2017)

Pamela Prati (showgirl)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (Temptation Island)

Giucas Casella (paragnosta)